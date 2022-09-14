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10 قتلى في ضربتين جويتين بإقليم تيغراي بإثيوبيا
تاريخ النشر: 14 سبتمبر 2022 8:55 GMT
تاريخ التحديث: 14 سبتمبر 2022 9:15 GMT

10 قتلى في ضربتين جويتين بإقليم تيغراي بإثيوبيا

قتِل عشرة أشخاص ،الأربعاء، في ضربتين جويتين على ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، كما ذكر مسؤول في مستشفى لوكالة "فرانس برس". يأتي ذلك بعد أيام على فتح سلطات المتمردين

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المصدر: أ ف ب

قتِل عشرة أشخاص ،الأربعاء، في ضربتين جويتين على ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، كما ذكر مسؤول في مستشفى لوكالة ”فرانس برس“.

يأتي ذلك بعد أيام على فتح سلطات المتمردين في المنطقة الباب أمام مفاوضات سلام.

وللمرة الثانية خلال يومين، استهدفت غارتان بطائرتين مسيرتين نحو الساعة السابعة الـ(04,30 ت غ) ”منطقة سكنية“ والحصيلة هي ”عشرة قتلى“، حسب ما قال كيبيروم جيبريسيلاسي، المسؤول في مستشفى ”أيدر ريفيرال“ للوكالة الفرنسية.

وأضاف أن الهجوم أصاب منطقة سكنية في ميكيلي وأدى إلى ”قتل وجرح مدنيين أبرياء“ كما كتب في وقت سابق جيتاشيو ريدا المتحدث باسم سلطات المتمردين في جبهة تحرير شعب تيغراي التي تقاتل الحكومة الإثيوبية منذ نحو سنتين.

وكتب فاسيكا أمديسلاسي الجراح في المستشفى ذاته في تغريدة على تويتر أن امرأتين على الأقل جُرحتا في أول ضربة.

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