الخارجية الصينية: "ندرس بجدية" إرسال وفد رفيع إلى جنازة الملكة إليزابيث

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، إن الصين تدرس بجدية إرسال وفد رفيع المستوى لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية.

ومن المتوقع أن يحضر رؤساء دول من جميع أنحاء العالم، ومن بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجنازة الرسمية التي ستقام في وسط لندن يوم الاثنين القادم.