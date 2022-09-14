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أخبار

الخارجية الصينية: "ندرس بجدية" إرسال وفد رفيع إلى جنازة الملكة إليزابيث
تاريخ النشر: 14 سبتمبر 2022 9:07 GMT
تاريخ التحديث: 14 سبتمبر 2022 9:10 GMT

الخارجية الصينية: "ندرس بجدية" إرسال وفد رفيع إلى جنازة الملكة إليزابيث

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، إن الصين تدرس بجدية إرسال وفد رفيع المستوى لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية. ومن المتوقع أن يحضر رؤساء دول من

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المصدر: رويترز

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، إن الصين تدرس بجدية إرسال وفد رفيع المستوى لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية.

ومن المتوقع أن يحضر رؤساء دول من جميع أنحاء العالم، ومن بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجنازة الرسمية التي ستقام في وسط لندن يوم الاثنين القادم.

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