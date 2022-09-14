وسط تبادل الاتهامات.. اندلاع اشتباكات جديدة بين أرمينيا وأذربيجان

ذكرت وزارة الدفاع الأرمينية أن اشتباكات جديدة اندلعت بين القوات الأذربيجانية والأرمينية، صباح اليوم الأربعاء، غداة مقتل العشرات في أعنف قتال بين الجارتين منذ عام 2020.

وقالت أرمينيا، إن ”ما لا يقل عن 49 من جنودها قُتِلوا، فيما أبلغت أذربيجان عن مقتل 50 من عسكرييها أمس الثلاثاء، وحمَّلت كل دولة الأخرى مسؤولية تجدد القتال الذي دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الدعوة للهدوء“.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان، إن ”أذربيجان استخدمت المدفعية وقذائف المورتر والأسلحة الصغيرة في هجومها صباح اليوم“.

وأضافت أن ”الوضع على الحدود الأرمينية الأذربيجانية لا يزال متوترا“، مؤكدة من جديد موقف أرمينيا من أن أذربيجان هي من اعتدت على أرضها ذات السيادة.