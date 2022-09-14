مقتل جندي طاجيكي في اشتباكات حدودية مع قوات قرغيزية

قالت وكالات أنباء روسية نقلا عن حرس الحدود القرغيزي، إن جنديا طاجيكيا قتِل إثر اشتباكات حدودية اندلعت فجر اليوم الأربعاء مع قوات قرغيزية.

وشهدت السنوات القليلة الماضية مناوشات متكررة على امتداد الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان، لكن الحادث الأخير يأتي في أعقاب القتال الذي وقع أمس الثلاثاء بين جمهوريتين سوفيتيتين سابقتين أخريين، أذربيجان وأرمينيا، والذي كان الأكثر دموية منذ عام 2020.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية، أن حرس الحدود القرغيزي، قال إن قوات حرس الحدود الطاجيكي فتحت النار بعد أن طُلب منها مغادرة ”مواقع قتالية“ على الحدود لترد عليها القوات القرغيزية بإطلاق نيران أسلحتها.