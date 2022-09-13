مقتل 5 بينهم زعيم قبلي مناهض لطالبان إثر انفجار شمال غرب باكستان

قالت الشرطة الباكستانية إن 5 أشخاص، من بينهم زعيم قبلي بارز مناهض لحركة طالبان الباكستانية، قتلوا في انفجار شمال غرب البلاد، اليوم الثلاثاء، في أول تفجير كبير منذ أكثر من عقد في منطقة كانت ذات يوم ساحة قتال بين قوات الأمن والمتشددين.

وجاء الهجوم في وقت تتزايد فيه المخاوف من عودة طالبان الباكستانية إلى منطقة سوات وفي ظل فشل محادثات السلام، التي بدأت، العام الماضي، بين قوات الأمن والمتشددين.

وقال زاهد ماروات، وهو ضابط شرطة في سوات، لـ“رويترز“ إن سيارة رئيس لجنة السلام إدريس خان مرت فوق عبوة ناسفة بدائية الصنع مما أسفر عن مقتله هو واثنين من حراسه الشخصيين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وكان خان زعيمًا محليًا وقائدًا سابقًا لقوة قبلية تقاتل حركة طالبان باكستان في سوات.

وتمكنت القوات الباكستانية، بالتعاون مع مقاتلين محليين، من طرد المتشددين من المنطقة في عملية عسكرية كبيرة.

وقال سكان إن انفجار، اليوم الثلاثاء، هو أول انفجار كبير في سوات بعد عملية، العام 2009، العسكرية التي جرت في الوادي، الذي أطلق فيه مسلحون الرصاص على الناشطة في مجال التعليم ”ملالا يوسف زاي“ التي فازت لاحقًا بجائزة نوبل للسلام.

وأبلغ سكان ”رويترز“ أن العديد من السكان الأثرياء، والزعماء السياسيين، نقلوا أسرهم بالفعل من سوات خلال الأسابيع الأخيرة بعد أن عادت حركة طالبان باكستان للظهور في المنطقة.