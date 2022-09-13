أمريكا: إيران ليست "شريكا راغبا" في إعادة إحياء الاتفاق النووي

قالت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، إن إيران ليست ”شريكا راغبا“ في المحادثات غير المباشرة بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 المعروف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

وذكرت الولايات المتحدة خلال اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، المؤلف من 35 دولة: ”مستعدون لسرعة تنفيذ اتفاق على العودة المشتركة للتنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة“.

وأضافت: ”ما ينقصنا هو أن تكون إيران شريكا راغبا“ في إحياء الاتفاق.

وكانت ”رويترز“ قد نقلت في وقت سابق الثلاثاء، عن دبلوماسين قولهم إن القوى الغربية تضغط على دول أخرى في المجلس للضغط بشكل مشترك على إيران كي تعطي الوكالة الإجابات التي طالما سعت للحصول عليها بشأن آثار اليورانيوم التي عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة.

وفي اجتماعه الفصلي الأخير في حزيران/يونيو، أصدر مجلس محافظي الوكالة، قرارا يبدي فيه ”قلقه العميق“ من الاستمرار في عدم تفسير وجود آثار لليورانيوم بسبب عدم تعاون إيران بالقدر الكافي، ودعا طهران إلى التعامل مع الوكالة ”دون تأخير“.

وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومقرها فيينا، إنه لم يتم إحراز تقدم أو مشاركة من إيران منذ ذلك الحين.

وبدلا من تمرير قرار جديد في اجتماع مجلس المحافظين هذا الأسبوع، أعدت الدول الأربع التي تقف وراء قرار حزيران/يونيو، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، بيانا مشتركا تؤكد فيه من جديد دعم ذلك القرار أملا في أن توقع عليه العديد من الدول الأخرى.

وترى القوى الغربية أن قضية جزيئات اليورانيوم، التي لم تُفسر، أصبحت عقبة في محادثات أوسع لإحياء الاتفاق النووي، إذ تسعى طهران الآن لإغلاق تحقيق الوكالة في إطار تلك المفاوضات.

وفي تعبير عن إحباطها، ذكرت القوى الأوروبية الثلاث يوم السبت، أن ذلك هدد المحادثات لإحياء الاتفاق الذي يقيد الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات الغربية.

وانسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق عام 2018، وأعاد فرض العقوبات على إيران ما دفعها إلى البدء في انتهاك القيود النووية المنصوص عليها في الاتفاق وإحياء المخاوف الأمريكية والعربية والإسرائيلية من أنها قد تحاول تطوير قنبلة ذرية.

وتنفي إيران أنها تسعى لامتلاك أسلحة نووية.