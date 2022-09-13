الاستخبارات الأمريكية: روسيا أرسلت 300 مليون دولار إلى أحزاب ومرشحين أجانب

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

اتّهمت الاستخبارات الأمريكية روسيا بإرسال 300 مليون دولار -على الأقل- سرًا، إلى حزاب سياسية ومرشحين أجانب في أكثر من 20 بلدًا، منذ العام 2014، لكسب نفوذ فيها، وفق ما جاء في تقرير استخباراتي رُفعت عنه السرية، اليوم الثلاثاء.

وقال مسؤول أمريكي كبير إن الولايات المتحدة ”تعتبر أن (المبلغ المذكور ليس سوى) تقديرات دنيا، وإن روسيا -على الأرجح- حوّلت بشكل سرّي المزيد من الأموال لم يتمّ رصدها“ دون أن يحدد بالاسم الدول المعنية.

وفي إحدى الحالات، وفَّر السفير الروسي، في إحدى الدول الآسيوية التي لم يذكر اسمها، ملايين الدولارات لمرشح رئاسي.

وطالبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بهذا التقييم بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، في 24 شباط/فبراير، فيما أطلقت تزامنًا مبادرات عدة لعزل موسكو على الساحة الدولية.

وقال المسؤول الأمريكي إن الخارجية الأمريكية ستتشارك هذه الاستنتاجات مع حكومات أكثر من 100 بلد.

ولم يحلل هذا التقييم التدخل الروسي في السياسة الأمريكية، لكن سبق لأجهزة الاستخبارات الأمريكية أن قالت في وقت سابق إن موسكو تدخلت في الانتخابات الأمريكية، العام 2016، من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة لدعم لدونالد ترامب الذي أعرب عن إعجابه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح المسؤول: ”تجهد الولايات المتحدة لمعالجة نقاط ضعفها، ونشجع دولًا أخرى على القيام بالمثل“.