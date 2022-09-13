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بحار في إحدى الناقلتين اليونانيتين المحتجزتين بإيران يصل أثينا
تاريخ النشر: 13 سبتمبر 2022 18:26 GMT
تاريخ التحديث: 13 سبتمبر 2022 18:55 GMT

بحار في إحدى الناقلتين اليونانيتين المحتجزتين بإيران يصل أثينا

قال مسؤولون يونانيون إن بحارًا في إحدى الناقلتين اليونانيتين اللتين احتجزتهما السلطات الإيرانية، في أيار/مايو الماضي، وصل بأمان إلى أثينا، اليوم الثلاثاء.

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المصدر: رويترز

قال مسؤولون يونانيون إن بحارًا في إحدى الناقلتين اليونانيتين اللتين احتجزتهما السلطات الإيرانية، في أيار/مايو الماضي، وصل بأمان إلى أثينا، اليوم الثلاثاء.

ووافقت إيران على الإفراج عن أفراد طاقمي ناقلتي النفط اليونانيتين ”إم.تي برودنت“ و“وريور ودلتا بوسايدون“ اللتين احتجزتهما ردًا على مصادرة الولايات المتحدة النفط من ناقلة ترفع العلم الإيراني في اليونان.

وقال مسؤول في وزارة الشحن اليونانية إن ”القبطان الثاني لدلتا بوسايدون وصل الوطن، في أثينا“.

وأفاد مسؤول يوناني بأن ”عضو الطاقم هو أول من عاد إلى الوطن من إجمالي 48 بحارًا من اليونان والفلبين، إضافة إلى قبرصي واحد، من المتوقع إطلاق سراحهم تدريجيًا واستبدالهم خلال الأيام المقبلة“.

وتسبب هذا المأزق الدبلوماسي الذي بدأ قبل شهور بتوتر العلاقات بين أثينا وطهران مع تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

وأوضح مسؤول في خفر السواحل، الإثنين، أن ”الإفراج عن الناقلتين سيستغرق وقتًا أطول من استبدال الطاقمين“.

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