الاتحاد الأوروبي يعتبر أن عقوباته على روسيا تمنعها من تعويض خسائرها العسكرية

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الثلاثاء إن عقوبات التكتل الأوروبي تُلحق ضررا شديدا بقدرة روسيا على صيانة الأسلحة والمعدات العسكرية التي تستخدمها في الحرب ضد أوكرانيا.

وأضاف بوريل أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، أن ”قرابة نصف التكنولوجيا الروسية كان يعتمد على الواردات الأوروبية، وإذا نظرتم إلى الداخل، إلى أمعاء دبابة روسية مدمرة في شارع في أوكرانيا سترون الكمية الهائلة من المكونات الإلكترونية المصنوعة في دول أوروبية في هذه الدبابات“.

وأردف أن ”45 في المئة من التكنولوجيا الروسية يعتمد على الواردات الأوروبية وهذه الواردات توقفت، وأن عقوبات الاتحاد الأوروبي التي فُرضت على روسيا تسببت بالفعل في تبعات خطيرة للغاية على موسكو“.

وتابع بوريل أن ”ثلثي إجمالي الطائرات المدنية لم تعد قادرة على التحليق لأن مكوناتها تأتي من الدول الغربية، ويحول الحصار أيضا دون حصولها على قطع الغيار التي تحتاج إليها، وأن موسكو غير قادرة في المجال العسكري على التغلب على ”الخسائر العسكرية الضخمة التي منيت بها“.

بدوره، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين إن ”روسيا صامدة جيدا في مواجهة العقوبات الغربية“.