الكرملين: الرئيسان الروسي والصيني يناقشان قضيتي أوكرانيا وتايوان

يناقش الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ قضيتي أوكرانيا وتايوان، في اجتماع في أوزبكستان بعد غد الخميس، وصفه الكرملين بأنه ذو ”أهمية خاصة“ بالنظر إلى الوضع الجيوسياسي.

وسيغادر شي الصين لأول مرة منذ أكثر من عامين في رحلة هذا الأسبوع إلى آسيا الوسطى، حيث سيلتقي مع بوتين.

وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، في إفادة صحفية في موسكو: ”سيناقش الرئيسان كلا من الأجندة الثنائية والموضوعات الإقليمية والدولية الرئيسية.. سيعطيان، بطبيعة الحال، تقييما إيجابيا للمستوى العالي غير المسبوق من الثقة في إطار الشراكة الإستراتيجية الثنائية“.

ويعد تعميق الشراكة ”بلا حدود“ بين الصين، القوة العظمى الصاعدة، وروسيا، عملاق الموارد الطبيعية، تطورا جيوسياسيا يراقبه الغرب بقلق.

وسيعطي الاجتماع فرصة للرئيس الصيني لتأكيد نفوذه بينما سيمكن بوتين من إظهار توجه روسيا نحو آسيا، ويمكن للزعيمين إظهار معارضتهما للولايات المتحدة مثلما يسعى الغرب لمعاقبة روسيا على ما تسميه موسكو ”عملية عسكرية خاصة“ في أوكرانيا.

وقال أوشاكوف إن موسكو تقدر موقف الصين تجاه ما أسماه ”أزمة أوكرانيا“. وأضاف أن بكين اتبعت ”نهجا متوازنا“ تجاه الصراع.

وقال أوشاكوف إن الصين ”تتفهم بوضوح الأسباب التي دفعت روسيا إلى شن عمليتها العسكرية الخاصة، وستتم مناقشة هذه القضية بالطبع باستفاضة خلال الاجتماع القادم“.

وسيُعقد الاجتماع بين شي وبوتين في مدينة سمرقند في أوزبكستان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون.