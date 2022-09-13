الاتحاد الأوروبي يدين حكما بإعدام امرأتين في إيران

ندد الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، بحكم بالإعدام صدر في إيران بحق إلهام شوبدار وزهرة صديقي حميداني، اللتين تقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إنهما ناشطتان في مجال ”حقوق المثليين“ وإنهما بريئتان من الضلوع في أي جريمة.

وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: ”الاتحاد الأوروبي يعارض بشكل أساسي عقوبة الإعدام في كل الأوقات والظروف، ويهدف إلى إلغائها حول العالم“.

وأضاف أن ”الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة كل صور تجريم الميول الجنسية والهوية الجنسية“.

وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا) في الخامس من سبتمبر/أيلول بأنه تم الحكم على امرأتين بالإعدام بتهمتي ”الفساد في الأرض“ والاتجار بالبشر.

و“الفساد في الأرض“ تعبير تستخدمه السلطات الإيرانية للإشارة إلى مجموعة واسعة من الجرائم، بما في ذلك المخالفات التي تتنافى مع التعاليم الإسلامية.

وقال ستانو، إن الاتحاد الأوروبي سيواصل الضغط من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان في الجمهورية الإيرانية.