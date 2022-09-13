بيان: المستشار الألماني يدعو بوتين لـ"سحب قواته" من أوكرانيا

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إصدار أمر بـ“سحب كامل“ القوات الروسية من أوكرانيا، بحسب بيان للمتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت .

وجاء في بيان المستشارية الألمانية أنه خلال مكالمة هاتفية استمرّت 90 دقيقة، شدد شولتس في حديثه ”مع الرئيس الروسي على إيجاد حل دبلوماسي في أسرع وقت ممكن بالاستناد إلى وقف إطلاق النار، وسحب كامل للقوات الروسية، واحترام وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها“.

وطلب شولتس أيضًا من بوتين تطبيقًا ”كاملًا“ لاتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.

وتابع المتحدث أن شولتس أكد خلال المحادثة، على ضرورة ضمان سلامة محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا.

وذكر المتحدث الألماني أن المستشار الاتحادي أكد على أن ”أي خطوات روسية أخرى لضم (مناطق) لن تمر دون ردٍ، ولن يُعترف بها تحت أي ظرف من الظروف“.

وأضاف أن شولتس وبوتين اتفقا على الاستمرار في التواصل.