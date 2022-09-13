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أوكرانيا تعلن لأول مرة إسقاط "مسيرة" إيرانية استخدمتها روسيا في الحرب
تاريخ النشر: 13 سبتمبر 2022 16:31 GMT
تاريخ التحديث: 13 سبتمبر 2022 17:00 GMT

أوكرانيا تعلن لأول مرة إسقاط "مسيرة" إيرانية استخدمتها روسيا في الحرب

إرم نيوز

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، لأول مرة أن القوات التابعة لها أسقطت طائرة مسيرة إيرانية الصنع، كانت تستخدمها القوات الروسية في الحرب الدائرة بين

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المصدر: إرم نيوز

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، لأول مرة أن القوات التابعة لها أسقطت طائرة مسيرة إيرانية الصنع، كانت تستخدمها القوات الروسية في الحرب الدائرة بين البلدين.

وتتهم أوكرانيا والولايات المتحدة إيران بتزويد روسيا بطائرات مسيرة، وهو ما تنفيه طهران، غير أن هذه هي المرة الأولى التي يُعلن فيها عن إسقاط إحدى الطائرات الإيرانية.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان: ”أسقطنا طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد-136 تستخدمها القوات المسلحة الروسية في منطقة خاركيف الشمالية الشرقية“.

وأضافت الوزارة أن الطائرة المسيرة ”أُسقطت بالقرب من كوبيانسك“، وهي بلدة في منطقة خاركيف استعادت أوكرانيا السيطرة عليها في الآونة الأخيرة.

ونشرت الوزارة صورا لما بدا أنه أجزاء من طائرة مسيرة مدمرة وكتب على جانبها كلمة ”جيران-2“ باللغة الروسية. وبدا أن طرف الجناح يتطابق مع طرف جناح الطائرة شاهد-136.

وتظهر الصور، التي نشرها في وقت سابق اليوم عسكري أوكراني، بقايا حطام المسيرة الانتحارية طويلة المدى من طراز شاهد -136.

وكان الحديث عن استخدام روسيا للمسيرات الإيرانية مجرد شائعات وتقارير إعلامية، لكن هذا يعتبر أول دليل مرئي.

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