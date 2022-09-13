أذربيجان: حققنا كل أهدافنا على الحدود مع أرمينيا

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلنت أذربيجان، الثلاثاء، أنها ”حققت كل أهدافها“ على الحدود مع أرمينيا، بعد المواجهات غير المسبوقة بين البلدين منذ الحرب في خريف 2020.

وأفاد مكتب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في بيان، أن ”الاستفزازات التي قامت بها القوات الأرمينية على الحدود بين البلدين تم صدها، وأن كل الأهداف تحققت“.

وأشار إلى أن ”مسؤولية التصعيد تقع بالكامل على القادة السياسيين الأرمن“.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس الحكومة الأرمينية نيكول باشينيان، مقتل 49 من قوات بلده على الأقل، في المواجهات الحدودية مع أذربيجان.

وقال باشينيان في خطاب أمام البرلمان في يريفان: ”حتى الساعة، لدينا 49 عسكريا قتِلوا.. وللأسف ليس هذا العدد النهائي.. أذربيجان هاجمت مواقع أرمينية خلال الليل، والقتال مستمر“.