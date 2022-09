أول ظهور للمسيرات الإيرانية في أوكرانيا

تداولت حسابات متخصصة في رصد التطورات الميدانية بأوكرانيا صورا تؤكد الظهور الأول للمسيرات الإيرانية التي تحدثت تقارير عن بدء القوات الروسية استخدامها في الآونة الأخيرة.

وتقدم الصور الجديدة أول دليل فوتوغرافي لطائرات بدون طيار إيرانية الصنع تستخدمها روسيا.

وتظهر الصور، التي نشرها لأول مرة عسكري أوكراني، بقايا حطام المسيرة الانتحارية طويلة المدى من طراز شاهد -136، أسقطتها القوات الأوكرانية بالقرب من منطقة بخاركيف تدعى كوبيانسك، استعادتها القوات الأوكرانية مؤخرا.

Spotted Iran striker UAVs in Kupyansk region. Presumably used by Russian forces. pic.twitter.com/xBVtuifvVS

— Максим (@kms_d4k) September 13, 2022