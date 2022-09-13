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أول ظهور للمسيرات الإيرانية في أوكرانيا
تاريخ النشر: 13 سبتمبر 2022 10:52 GMT
تاريخ التحديث: 13 سبتمبر 2022 12:05 GMT

أول ظهور للمسيرات الإيرانية في أوكرانيا

تداولت حسابات متخصصة في رصد التطورات الميدانية بأوكرانيا صورا تؤكد الظهور الأول للمسيرات الإيرانية التي تحدثت تقارير عن بدء القوات الروسية استخدامها في الآونة

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تداولت حسابات متخصصة في رصد التطورات الميدانية بأوكرانيا صورا تؤكد الظهور الأول للمسيرات الإيرانية التي تحدثت تقارير عن بدء القوات الروسية استخدامها في الآونة الأخيرة.

وتقدم الصور الجديدة أول دليل فوتوغرافي لطائرات بدون طيار إيرانية الصنع تستخدمها روسيا.

وتظهر الصور، التي نشرها لأول مرة عسكري أوكراني، بقايا حطام المسيرة الانتحارية طويلة المدى من طراز شاهد -136، أسقطتها القوات الأوكرانية بالقرب من منطقة بخاركيف تدعى كوبيانسك، استعادتها القوات الأوكرانية مؤخرا.

وكان الحديث عن استخدام روسيا للمسيرات الإيرانية مجرد شائعات وتقارير إعلامية، لكن هذا يعتبر أول دليل مرئي.

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