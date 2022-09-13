مقتل 49 جنديا أرمينيًا في اشتباكات مع أذربيجان.. وروسيا "تتوسط"

أعلن رئيس الحكومة الأرمينية نيكول باشينيان، يوم الثلاثاء، مقتل 49 من قوات بلده على الأقل، في مواجهات حدودية هي الأكثر دموية مع أذربيجان منذ الحرب بين الدولتين الواقعتين في القوقاز في 2020.

وقال باشينيان في خطاب أمام البرلمان في يريفان: ”حتى الساعة، لدينا 49 عسكريا قتلوا.. وللأسف ليس هذا العدد النهائي“.

وأضاف باشينيان أن باكو هاجمت مواقع أرمينيا خلال الليل، وأن القتال مستمر.

وتبادلت باكو ويريفان اللوم في التوترات التي اندلعت خلال الليل.

وفي السياق، طالبت روسيا، كلا من أرمينيا وأذربيجان، بوقف الأعمال القتالية والالتزام باتفاق لوقف إطلاق النار، وعبرت عن ”قلقها البالغ“ بشأن تجدد القتال بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إنها ”توسطت لوقف لإطلاق النار عند الساعة 09:00 بتوقيت موسكو (06:00 بتوقيت غرينتش) هذا الصباح وتتوقع أن يلتزم الجانبان بشروطه“.

وكان وزيرا دفاع أرمينيا وروسيا، قد بحثا في اتصال هاتفي ”الوضع الناتج عن العدوان الواسع النطاق لأذربيجان“.

وبحسب وزارة الدفاع الأرمينية، فقد اتفق الوزيران على ”اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقرار الوضع“.

من جانبه، دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الثلاثاء، أرمينيا إلى ”التوقف عن استفزازاتها“ ضد أذربيجان، بعد استئناف المعارك العنيفة على الحدود بين البلدين.

وقال الوزير التركي في رسالة نشرها على موقع ”تويتر“: ”يجب على أرمينيا التوقف عن استفزازاتها والتركيز على مفاوضات السلام والتعاون“ مع باكو.

وكانت يريفان أعلنت أن اشتباكات تجري الثلاثاء على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، مؤكدة أن قوات باكو مدعومة بالمدفعية والطائرات المسيّرة، تسعى إلى ”التقدّم“ داخل الأراضي الأرمينية.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان إن ”المعارك“ تدور في عدّة نقاط على الحدود و“العدو يحاول باستمرار التقدّم“.

وأضافت أن ”القوات الأذربيجانية تواصل استخدام المدفعية وقذائف هاون وطائرات من دون طيار وبنادق من العيار الثقيل“.

والأسبوع الماضي، اتهمت أرمينيا أذربيجان بقتل أحد عسكرييها في تبادل لإطلاق النار على الحدود بين البلدين.

وتهدد أعمال العنف هذه بإعادة إشعال النزاع في منطقة ناغورني قره باغ، على الرغم من وجود قوات روسية مكلفة بالإشراف على وقف إطلاق النار الساري بين أرمينيا وأذربيجان منذ أن انتهت الحرب الثانية بينهما.