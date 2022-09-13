غارة جوية تستهدف عاصمة إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا

قال مسؤول طبي، إن ضربة جوية استهدفت مقلي عاصمة إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا اليوم الثلاثاء.

وقال كيبروم جبريسيلاسي، الرئيس التنفيذي لمستشفى آيدر، إن المستشفى استقبل جريحا واحدا، بحسب ما نقلت عنه وكالة ”رويترز“.

وأضاف أن الشخص الذي نقل المصاب إلى المستشفى، قال إن الغارة استهدفت حرم جامعة مقلي للأعمال، وقناة تلفزيون ديميتسي ووياني، التي تديرها حكومة إقليم تيغراي.

ولم يرد المتحدث باسم الجيش الإثيوبي الكولونيل جيتنت أدان ولا المتحدث باسم الحكومة ليجيسي تولو بعد على طلبات للتعليق.

والأحد، أعرب متمردو إقليم تيغراي، عن استعدادهم للانخراط في محادثات سلام يقودها الاتحاد الأفريقي، في خطوة تزيل عقبة من أمام مفاوضات محتملة مع الحكومة لوضع حد لحرب عنيفة تدور رحاها منذ عامين.

وجاء الإعلان في خضم جهود دبلوماسية دولية تبذل منذ أن تجددت المعارك، الشهر الماضي، للمرة الأولى منذ أشهر، في تطور نسف هدنة إنسانية شمال إثيوبيا، بحسب ”فرانس برس“.