زيلينسكي: الجيش الأوكراني استعاد 6000 كلم من القوات الروسية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، أن جيشه استعاد من القوات الروسية نحو ستة آلاف كلم مربع من أراضي بلاده، منذ أن أطلق هجومه المضاد في مطلع أيلول/ سبتمبر.

وقال الرئيس الأوكراني في تسجيل فيديو نشره على شبكات التواصل الاجتماعي: ”منذ مطلع شهر أيلول/ سبتمبر حرّر جنودنا ستة آلاف كلم مربع من الأراضي في شرق أوكرانيا وجنوبها“، مضيفا: ”نحن مستمرون في التقّدم“.

ونوّه الرئيس الأوكراني بـ“شجاعة“ ثلاث وحدات عسكرية شاركت في هذه العملية التي أفضت إلى أكبر مكاسب ميدانية لأوكرانيا منذ انسحاب القوات الروسية من ضواحي كييف في نهاية آذار/ مارس.

وكان الجيش الأوكراني قد أعلن بادئ الأمر إطلاق هجوم مضاد في جنوب البلاد، لكنّه حقّق في الأسبوع الماضي تقدما سريعا في منطقة خاركيف المحاذية لروسيا في شمال شرق البلاد، وأجبر الجنود الروس على التراجع.

وأكّد الجيش الأوكراني تحقيق إنجازات في منطقة خيرسون (جنوب) التي تحتلها روسيا والمحاذية لشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في العام 2014، وفي مناطق سيطرة انفصاليين موالين للروس في شرق البلاد.