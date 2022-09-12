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الأمم المتحدة: "فيسبوك" سلم "معلومات" تتعلق بجرائم حرب في ميانمار
تاريخ النشر: 12 سبتمبر 2022 19:29 GMT
تاريخ التحديث: 12 سبتمبر 2022 20:30 GMT

الأمم المتحدة: "فيسبوك" سلم "معلومات" تتعلق بجرائم حرب في ميانمار

قال رئيس فريق محققين تابعين للأمم المتحدة بشأن ميانمار، يوم الاثنين، إن "فيسبوك" سلم ملايين المفردات التي يمكن أن تدعم اتهامات ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية.

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المصدر: رويترز

قال رئيس فريق محققين تابعين للأمم المتحدة بشأن ميانمار، يوم الاثنين، إن ”فيسبوك“ سلم ملايين المفردات التي يمكن أن تدعم اتهامات ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية.

وتهدف آلية التحقيق المستقلة لميانمار إلى بناء ملفات قضية أمام المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية، وأسس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الآلية في 2018 وبدأت العمل في العام التالي.

وقال نيكولاس كومجيان رئيس آلية التحقيق المستقلة لميانمار في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف إن ”فيسبوك سلم الآلية ملايين المفردات من شبكات الحسابات التي تم حذفها من قبل الشركة لأنها تحرف هويتها“.

وتواجه ميانمار اتهامات في محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بارتكاب الإبادة الجماعية بسبب حملة عسكرية شنها الجيش عام 2017 على الروهينغا، وأجبرت أكثر من 730 ألف شخص على الفرار إلى بنغلاديش المجاورة.

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