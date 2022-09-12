محامو ترامب يرفضون طلب وزارة العدل بشأن مراجعة "الوثائق السرية"

قال محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الإثنين، إنهم يعارضون طلب وزارة العدل بمواصلة مراجعة الوثائق السرية التي صادرها مكتب التحقيقات الاتحادي من ضيعته بفلوريدا، الشهر الماضي، في تحقيق جنائي مستمر.

وطلب المحامون في مذكرة للمحكمة أن تلزم قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية إيلين كانون حَكما مستقلا، يعرف بالمشرف القضائي الخاص، بضم نحو 100 وثيقة سرية في مراجعتها لأكثر من 11 ألف وثيقة تم استردادها خلال عملية التفتيش التي وافقت عليها المحكمة لضيعة ترامب بمار الاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

ويجري التحقيق مع ترامب لاحتفاظه بسجلات حكومية، بعضها كان مصنفا على أنه سري للغاية، في مار الاجو بعد تركه منصبه، في يناير/كانون الثاني 2021. وتحقق الحكومة أيضا في عرقلة محتملة لسير التحقيق.