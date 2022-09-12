محكمة باكستانية تمدد كفالة عمران خان

قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إن المحكمة مددت اليوم الإثنين كفالة موكله لمدة ثمانية أيام إضافية في قضية وجهت إليه فيها اتهامات بالإرهاب تتعلق بخطاب ألقاه وقيل إنه تضمن تهديدات للشرطة والقضاء.

وكانت الشرطة احتجزت خان، الذي مثل شخصيا أمام المحكمة، في القضية في آب/ أغسطس الماضي، وتلك هي المرة الرابعة التي توافق فيها المحكمة على تمديد كفالته فيما يتعلق بتجنب الاعتقال قبل المحاكمة.

وقال بابار عوان محامي خان لرويترز: ”تم تمديد الكفالة حتى 20 أيلول/ سبتمبر بذات الضمانات“.

ونفى خان أن يكون قد هدد المسؤولين في القضاء والشرطة، وقال إن كلماته اجتزأت من سياقها.

وأضاف للصحفيين اليوم الإثنين بعد موافقة المحكمة على تمديد كفالته: ”هذا يصل إلى حد الاستهزاء بقانون مكافحة الإرهاب.. الاستهزاء ببلادنا“.

وقضية الإرهاب واحدة من ضمن مشكلات قانونية عدة يواجهها خان الذي تمت الإطاحة به من منصب رئيس الوزراء في تصويت برلماني في نيسان أبريل.

وقالت المحكمة الأسبوع الماضي إنها ستوجه اتهاما بازدراء المحكمة لخان في الأيام المقبلة في مسألة قد تشكل خطرا على مستقبله السياسي لأنها قد تجعله مستبعدا من المشهد لخمس سنوات على الأقل.

وما زال خان يتمتع بشعبية واسعة ويعقد تجمعات سياسية في أنحاء البلاد للضغط على الحكومة من أجل إجراء انتخابات مبكرة.

والموعد الرسمي للانتخابات العامة المقبلة هو تشرين الثاني/ نوفمبر من العام المقبل.

وتقول الحكومة إن التصويت سيقام في موعده ورفضت دعوة خان لإجراء انتخابات مبكرة.