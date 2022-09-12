روسيا تؤكد أنها تقصف شرق أوكرانيا وتستبعد احتمالات التفاوض مع كييف

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أكدت روسيا، اليوم الإثنين، أن قواتها تقصف مناطق في خاركيف استعادتها أوكرانيا، في الأيام القليلة الماضية. في وقت أعلنت فيه أيضا أنها لا ترى مجالا لمحادثات مع كييف، مستبعدة أي مفاوضات.

وأعلنت وزارة الدفاع في إيجازها الصحافي اليومي، أن القوات الروسية الجوية والصاروخية والمدفعية ”توجه ضربات دقيقة على وحدات واحتياطيي القوات المسلحة الأوكرانية“، تشمل بلدتي كوبيانسك وإيزيوم.

من جانبه، أكد الكرملين اليوم الإثنين، أن التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا ”سيستمر رغم أي انتكاسات“.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين، إن ”العملية العسكرية الخاصة ستستمر حتى تتحقق الأهداف المحددة في البداية“.

وردًا على سؤال بشأن احتمالات محادثات سلام مع كييف، رأى بيسكوف أنه ”لا يوجد أي احتمال للتفاوض“.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، إن قواتها نفذت ضربات على منطقة خيرسون الواقعة جنوبا، حيث تحقق القوات الأوكرانية تقدما أيضا. مؤكدة أن أكثر من 300 جندي أوكراني ونحو ألف جرحوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ولم يتسن التأكد من الأعداد من مصادر مستقلة.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت في اليومين الماضيين تحقيق مكاسب واسعة في المعارك ضد القوات الروسية في الجنوب والشرق، بما فيها بلدات إيزيوم وكوبيانسك وبالاكليا.

وأكد الجيش الأوكراني أيضا، أنه استعاد خلال هجومه المضاد المتواصل منذ أسبوعين، 500 كيلومتر مربع من القوات الروسية في منطقة خيرسون في جنوب البلاد، في أول تقييم رسمي بالأرقام للمكاسب الأوكرانية.