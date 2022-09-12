أنقرة تعلن مقتل 4 جنود أتراك شمال العراق‎‎

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل 4 جنود من قواتها، إثر اشتباكات مع عناصر تنظيم ”بي كي كي“ شمالي العراق.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، إن اشتباكات وقعت الأحد ”أثناء عمليات التمشيط في منطقة عملية المخلب – القفل“، شمالي العراق، ما أدى إلى مقتل 3 جنود.

وأضاف البيان الذي نشرته وكالة ”الأناضول“، أن الاشتباكات أسفرت أيضا عن إصابة جنود آخرين نُقلوا إثر ذلك إلى المستشفى.

وأوضحت أن جنديا آخر من المصابين توفي لاحقا في المستشفى متأثرا بإصابته لترتفع حصيلة القتلى إلى أربعة جنود.

ولفتت في ختام البيان إلى أنها ستواصل العمليات في المنطقة.

يذكر أنه في 18 نيسان/ أبريل الماضي، أطلقت تركيا عملية ”المخلب ـ القفل​​​​​​“ ضد تنظيم ”بي كي كي“ في مناطق ”متينا والزاب وأفشين ـ باسيان“ شمالي العراق.

وتقول تركيا إن عملياتها موجهة ضد تنظيم ”بي كي كي“ الذي ”يستهدف قواتها ومواطنيها“.

وآنذاك، اعتبرت الخارجية العراقية العمليات العسكرية في الأراضي العراقية ”انتهاكا سافرا لسيادة العراق وتهديدا لوحدة أراضيه“.

وأضافت أن ”الخارجية استدعت سفير تركيا وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة“، رفضا للعمليات العسكرية التركية ”الاستفزازية“.