الانتخابات الإسرائيلية.. الأحزاب تراوح مكانها .. ونتنياهو "مفتاح الحل"

مع اقتراب الموعد النهائي لتسليم القوائم الانتخابية النهائية للأحزاب الإسرائيلية، تطرقت تقارير عبرية، إلى ”الصعوبات“ التي تواجه الانتخابات، خاصة مع تفكك بعض القوائم واندماج أخرى.

وذكرت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية، في تقرير لها، أنه ”مع اقتراب إسرائيل من الموعد النهائي وهو يوم الخميس المقبل، لتقديم الأحزاب الإسرائيلية قوائمها النهائية لانتخابات الكنيست، من غير المرجح أن يكون هناك أي تطور كبير سيؤدي إلى كسر المأزق السياسي المحبط في البلاد“.

وقالت الصحيفة، إنه ”لن يظهر أي حزب جديد على الساحة، ولن يتم إنشاء أي اندماج جديد، ولن تظهر شخصية إسرائيلية جديدة واحدة من شأنها زعزعة الأمور بشكل كبير في الانتخابات المقبلة“.

وأوضحت أن ”السبب ليس لقلة المحاولة من قبل الأحزاب الإسرائيلية، التي حاولت طوال الفترة الماضية الاندماج كما حصل مع حزب إيليت شاكيد، وهيندل، إذ كانا يأملان أن يُحدث اندماجهما فرقا بالانتخابات المقبلة، لكن لم يحصل هذا الأمر، وانفصلا“.

ووفق الصحيفة، حاول كل من بيني غانتس وجدعون ساعر، خلق واقع سياسي جديد من خلال توحيد القوى والدخول في الحملة كحزب واحد، وهو حزب الوحدة الوطنية، لكنهم لم ينجحوا أيضا، إذ أظهرت استطلاعات الرأي تدني فرصتهم في الحصول على عدد كبير من المقاعد في الكنيست“.

آيزنكوت.. لا جديد

وأضافت ”لم تظهر وجوه جديدة لإحداث فرق كبير، رغم دخول رئيس الأركان بالجيش الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت، السباق بدرجة جيدة من الضجة كجزء من حزب غانتس – ساعر، لكن انضمامه بالكاد كان له تأثير كبير“.

وبحسب الصحيفة، ”لم يُحدِث دخول رئيس أركان سابق آخر إلى عالم السياسة أي فرق حقيقي في التأثير على الناخبين في استطلاعات الرأي“.

نتنياهو.. مفتاح الحل

وأوضحت أن ”هناك شيئا واحدا جديدا يمكن أن يغير الخريطة السياسية ويكسر المأزق داخل إسرائيل، والمتمثل بمغادرة زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، المشهد الانتخابي طواعية، أو عن طريق طرده من قبل حزبه الليكود“.

ورأت الصحيفة، أن ”معظم السيناريوهات السابقة لن تَحدث، إذ إن نتنياهو، لن يتعامل بلطف مع الانتخابات، والليكود لن يجبره على الخروج“.

وقالت إنه ”في حال فشل نتنياهو في تشكيل حكومة يمينية مستقرة للمرة الخامسة على التوالي، فإن حزب الليكود ،وفقا لاستطلاعات الرأي، سيكون قادرا بسهولة على الانضمام إلى أحزاب أخرى وتشكيل حكومة مستقرة، حتى بغياب نتنياهو“.

وأظهرت استطلاعات الرأي أنه ”لا الكتلة المؤيدة لنتنياهو، ولا الكتلة المناهضة، ستكونان قادرتين على حشد عدد كاف من المقاعد لبناء كتلة قابلة للحياة ومستدامة لتأسيس الائتلاف الحاكم“.

وبحسب الصحيفة، من المرجح أن تحصل كتلة نتنياهو، على 59 مقعدا في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن توزيع المقاعد بين أحزاب اليمين، وهوية تلك الأحزاب، يتغير من انتخابات إلى أخرى، فإن النتائج تبقى كما هي إلى حد كبير.

واعتبرت الصحيفة، أنه ومنذ الانتخابات الأولى في 2019، يتنافس المرشحون أنفسهم بشكل أو بآخر على المناصب ذاتها، إذ لم تتغير تركيبة الأحزاب كثيرا ولم تتغير القضايا بشكل جذري.

والانتخابات الإسرائيلية القادمة المقرر إقامتها في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، ستكون الخامسة في غضون 3 أعوام ونصف.