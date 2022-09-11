لماذا لن يتم تنظيم مراسم تتويج تشارلز الثالث إلا بعد أشهر؟

قال تقرير فرنسي إنه لن يتم تنظيم مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث لخلافة والدته الملكة إليزابيث الثانية على عرش المملكة المتحدة إلا بعد عدة أشهر، وذلك لأسباب تتعلق بالبروتوكول الخاص بالمملكة، والتقاليد المتوارثة في بريطانيا، وأبرزها احترام فترة الحداد على الملكة، وأيضًا لاتخاذ الوقت الكافي لإحكام تنظيم هذا الحفل.

وأعلنت المملكة المتحدة، يوم السبت، تشارلز الثالث ملكًا رسميًا على العرش عقب وفاة والدته إليزابيث، لكن سيتعين عليه الانتظار بضعة أشهر أخرى قبل استلام التاج رسميًا واعتلاء العرش بحسب ما أورده تلفزيون ”بي أف أم“ الفرنسي، الأحد.

وبحسب المصدر نفسه، لا يتم التئام حفل التتويج، حيث يظهر الملك مرتديًا بدلته الرسمية الكاملة في كنيسة وستمنستر، إلا بعد عدة أشهر من الخلافة، وهذا التأخير ليس غريبًا أو جديدًا، فالملكة إليزابيث نفسها لم تُتوج إلا، في يونيو 1953 ، أي بعد 16 شهرًا من توليها العرش.

وفي الواقع، يعد التتويج احتفالًا بهيجًا، وفي حال تنظيمه بعد وقت قصير من وفاة الملك الذي يتولى الحكم، أو إقامة تلك المراسم أثناء حداده، سيعد ذلك غير مناسب تمامًا لاحترام فترة الحداد.

وبالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن ينظر إلى هذا الحفل الذي يتسم بفخامة ورقي كبيرين بشكل سيئ في حال تم تنصيب الملك تشارلز الثالث مبكرًا، في وقت تشهد فيه المملكة المتحدة أوضاعًا اقتصادية صعبة، وأرقام تضخم مالي قوية للغاية، وبالتالي فإن مثل هذه الرفاهية يمكن أن تجعل البريطانيين يتذمرون، وقد تجعل صورة الملك الجديد تهتز، وهو الذي لا يتمتع بشعبية كبيرة في بلاده.

يشار إلى أن حفل تتويج الملك تشارلز الثالث على عرش المملكة المتحدة سيشهد دعوة أعضاء البرلمان، وممثلي الكنيسة، والدولة، بالإضافة إلى شخصيات من دول أجنبية، وسيؤدي الملك القسم قبل أن تتم مباركته من قبل رئيس أساقفة كانتربري ليضع التاج أخيرًا على رأسه.

يذكر أنه تم تنصيب تشارلز الثالث رسميًا ملكًا في بريطانيا خلال احتفال تاريخي في قصر سانت جيمس في لندن، السبت، ولكن بريطانيا ستشهد فعاليات أخرى قبل تنظيم حفل تتويج، ووضع التاج رسميًا على رأس الملك الجديد.