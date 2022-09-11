زيلينسكي يعلن "تحرير" مدينة إيزيوم الإستراتيجية شرق أوكرانيا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الأحد، أن الجيش الأوكراني استعاد من القوات الروسية مدينة إيزيوم الإستراتيجية الواقعة في شرق أوكرانيا، في إطار هجوم مضاد واسع النطاق.

وفي كلمة وجّهها إلى الأمة بمناسبة مرور 200 يوم على بدء الغزو الروسي، شكر زيلينسكي القوات الأوكرانية التي ”حرّرت المئات من مدننا وبلداتنا.. ومؤخرا بالاكليا وإيزيوم وكوبيانسك“، في إشارة إلى ثلاث مناطق إستراتيجية استعادها في الآونة الأخيرة الجيش الأوكراني.

وكان قائد الجيش الأوكراني قد أعلن صباح الأحد أن جنوده استعادوا من القوات الروسية مناطق يتجاوز مجموع مساحتها 3000 كيلومتر مربّع هذا الشهر، في إطار هجوم مضاد يتركّز في شمال شرق البلاد.

ويقول مراقبون عسكريون إن استعادة الجيش الأوكراني مدينة إيزيوم من شأنها أن تشكل نكسة كبيرة للقوات الروسية في شرق أوكرانيا.