إسرائيل ترفض التراجع عن الجدول الزمني لاستخراج الغاز من "كاريش"

بعثت إسرائيل، يوم الأحد، برسالة تهديد إلى حزب الله اللبناني، تتضمن القيام برد قوي، في حال نفذ الحزب تهديداته مع بدء استخراج الغاز من منصة ”كاريش“.

ووجه مسؤول سياسي، تحدث لصحيفة ”يسرائيل هيوم“ العبرية، قبل 10 أيام من بدء استخراج الغاز من حقل كاريش، رسالة حازمة إلى حزب الله، قال فيها إن ”تهديداتهم لن تغير الجداول الزمنية المخطط لها لاستخراج الغاز من حقل كاريش“.

وأضاف المسؤول السياسي أن ”أي تحرك من حزب الله سيواجه برد قوي وفوري من إسرائيل، نحن نبقي آذاننا وأعيننا مفتوحة على الحزب اللبناني“.

وأوضح أن ”المفاوضات مع لبنان بشأن موضوع تقسيم الحدود أحرزت تقدمًا، لكن ما زال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به بشأن الأمور غير المتفق عليها“.

ودعا الحكومة اللبنانية لاتخاذ قرار حاسم بشأن هذا الملف، مشيرًا إلى أن التقدير في إسرائيل هو أن لبنان معني بالتوصل إلى تسوية بشأن القضية.

وبين المصدر السياسي، أن الطرف الذي يحبط حاليًا نجاح المفاوضات بين لبنان، وإسرائيل، هو حزب الله.

وشدد على أن ”زعيم الحزب حسن نصرالله معني بالاستيلاء على إنجازات لبنان في المفاوضات حول ترسيم الحدود، ومن المحتمل أنه يبحث حتى عن سبب للاحتكاك العسكري مع إسرائيل ، إما لاعتباراته الخاصة أو نتيجة لتعليمات وردت من إيران“.

وأشار إلى أن الإنتاج التجاري للغاز من منصة (كاريش) لن يبدأ، في 20 أيلول/سبتمبر، بل هناك إجراءات فنية أرجأت العمل فيه لبعض الوقت.

لكنه استدرك: ”بمجرد أن تصبح شركة Energian التي تدير الحفارة جاهزة، سننطلق لاستخراج الغاز، وسيخطئ حزب الله في تقديره إذا حاول استهدافها“.

بدوره قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، خلال حفل مراسم تبادل قيادة المنطقة الشمالية، إنه ”من الناحية الأمنية، خطف حزب الله لبنان وهو يدفع ثمنًا مضاعفًا“.

وأضاف كوخافي: ”دولة لبنان وحزب الله سيتحملان العواقب في حالة المساس بسيادة دولة اسرائيل، إذا تضررت أصولها أو مواطنوها“.

وتابع: ”الجيش الإسرائيلي لم يقف، ولن يقف مكتوف الأيدي، وهو يبادر في جميع القطاعات، ويهاجم الأسلحة التي تهدد دولة إسرائيل في كل منطقة من مناطق الشرق الأوسط“.

وزار الوسيط الأمريكي عاموس هوكستين، الخميس الماضي، إسرائيل، ثم غادر إلى بيروت.

وأعرب عن تفاؤله بشأن المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، وقال إنه تم إحراز ”تقدم جيد للغاية“.

كما ذكر مسؤولون كبار في بيروت أن الغالبية العظمى من القضايا قد تم حلها، لكن بعض القضايا لا تزال مفتوحة.

لكن مسؤولًا مطلعًا على المحادثات، قال للصحيفة العبرية قبل زيارة الوسيط الأمريكي، إن ”الموضوع معقد للغاية، ويبدو أن نصر الله في النهاية هو الذي سيقرر ما إذا كان سيأخذنا للتصعيد“.