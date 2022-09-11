الملكة إليزابيث كانت تذكر زوجها الراحل و"حياة الآخرة" قبل وفاتها بأيام

سلطت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية الضوء على الأيام الأخيرة، في حياة الملكة إليزابيث الثانية، التي أمضتها في قلعة بالمورال في إسكتلندا، قبل وفاتها يوم الخميس الماضي.

وصلت الملكة إلى القلعة على متن طائرة هليكوبتر خاصة في الـ23 من شهر تموز/يوليو الماضي، لقضاء إجازتها الصيفية الثانية دون زوجها الراحل، الأمير فيليب.

وكان من المتوقع أن تبقى هناك حتى شهر تشرين الأول/أكتوبر المُقبل؛ للابتعاد قليلا عن الواجبات الملكية.

وأقامت ”إليزابيث“ لأول مرة في قصر ”Craigowan Lodge“ المكون من 7 غرف نوم قبل أن تنتقل إلى قلعة بالمورال.

ومكثت هناك مع موظفيها المفضلين، كما رافقتها حتى النهاية مساعدتها الشخصية وصديقتها المقربة، أنجيلا كيلي.

وحسب الصحيفة، فإن مدير الجمعية العامة لكنيسة إسكتلندا الدكتور إيان جرينشيلدز، رافقها أيضًا قبل أيام من وفاتها، حيثُ قال في حينها إن ”معنويات الملكة إليزابيث كانت مرتفعة جدا“.

وأضاف جرينشيلدز أن ”الملكة تحدثت معه بطريقة مؤثرة عن الأمير فيليب أثناء تناول العشاء والغداء، كما تطرقت إلى حياة الآخرة“.

وبين أن ”الملكة كانت مسرورة لقضاء بعض الوقت في منزلها المفضل في بالمورال“.

وأشار جرينشيلدز إلى أنه ”في حديث معها، اصطحبتني إلى النافذة وكانت تنظر إلى حدائقها بكل فخر“.

ورجح ”أن هذا هو المكان الذي كانت تريد أن تقضي فيه أيامها الأخيرة، واعتقد أن العائلة مرتاحة لذلك“.

وقبل وفاة الملكة بيومين، وتحديدًا في الـ6 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، استضافت الملكة إليزابيث، رئيسة الوزراء الجديدة ليز تروس، وظهرت في الصور وهي تبتسم وتتجاذب أطراف الحديث مع تروس لمدة 30 دقيقة