أوكرانيا: قصف روسي يقطع الكهرباء والمياه عن مناطق في خاركيف

قال أوليج سينهوبوف حاكم منطقة خاركيف، شمال شرق أوكرانيا، إن انقطاع التيار الكهربائي وإمدادات المياه أصاب عدة أنحاء في المنطقة، اليوم الأحد، بعد قصف القوات الروسية لمنشآت بنية تحتية.

وكتب سينهوبوف على تيليغرام: ”قصف المحتلون (الروس) البنية التحتية الحيوية في مدينة ومنطقة خاركيف“.

وأضاف: ”لا توجد إمدادات كهرباء أو مياه في العديد من التجمعات السكنية، وأدت الضربات لاندلاع حرائق، وتعمل أطقم الطوارئ على احتواء النيران“.

كما ذكر دميترو زيفيتسكي، حاكم منطقة سومي شمال شرق أوكرانيا، اليوم الأحد، أن مستويات الطاقة الكهربائية انخفضت في المنطقة، وحث السكان على فصل الأجهزة الكهربائية.

وكتب زيفيتسكي على تيليغرام: ”انخفض الجهد الكهربائي في الشبكة في أنحاء المنطقة“.

وأضاف: ”أُوصي بفصل الأجهزة الكهربائية قدر الإمكان“.

وفي السياق ذاته، قال فالنتين ريزنيشنكو حاكم منطقة دنيبروبتروفسك إن القوات الروسية قصفت البنية التحتية للطاقة في المنطقة الواقعة وسط أوكرانيا، اليوم الأحد، ما أدى إلى انقطاع إمدادات الكهرباء عن عدة بلدات.

وكتب ريزنيشنكو على تيليغرام : ”بعض البلدات والقرى دون كهرباء، لقد أصاب الروس البنية التحتية للطاقة، ولا يمكنهم تقبل الهزائم في ساحة المعركة“.

وأضاف: ”سندبر الأمر، جميع الخدمات قيد التشغيل، وسنعيد كل شيء في أسرع وقت ممكن“.