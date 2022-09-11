الملك تشارلز الثالث يلتقي ممثلين عن دول الكومنولث

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

التقى الملك تشارلز الثالث، رئيس الدولة لـ14 بلدا الى جانب بريطانيا، الأحد، في قصر باكينغهام ممثلين عن دول الكومنولث في وقت تشهد بعض المستعمرات البريطانية السابقة نزعات للانتقال الى نظام جمهوري.

يضم الكومنولث 56 دولة غالبيتها مستعمرات بريطانية سابقة وبينها 15 دولة بما يشمل بريطانيا وأستراليا والباهاماس وكندا ونيوزيلاندا وجامايكا حيث الملك هو أيضا رئيس الدولة.

وخلال يومه الثالث كملك، استقبل تشارلز الثالث رئيس الكومنولث، الأمينة العامة للمنظمة باتريشيا سكوتلاند قبل أن يستقبل المفوضين السامين لبريطانيا، وهم مثل سفراء، قدموا من مختلف الدول.

أعلنت كل دول الكومنولث تشارلز ملكا جديدا عليها بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

لكن الى جانب المشاعر المؤكدة التي أثارتها وفاة الملكة لدى سكان هذه الدول الـ56 والبالغ عددهم 2,5 مليار نسمة، يتساءل البعض حول قدرة تشارلز على اجتذاب الولاء نفسه الذي كانت تحظى به والدته.

وعلى غرار جزيرة باربادوس في الكاريبي التي أصبحت السنة الماضية جمهورية بعد 55 عاما على استقلالها عن بريطانيا، تفكر دول أخرى في سلوك الطريق نفسه.

وترغب نسبة كبيرة من الأستراليين في أن تصبح بلادهم جمهورية وبينهم رئيس الوزراء أنطوني ألبانيز رغم أنه أكد لشبكة ”سكاي نيوز“ أنه لا يفكر في تنظيم استفتاء في هذا الصدد خلال ولايته الأولى.

وفي كندا، يبقى مؤيدو الانتقال الى جمهورية أقلية، لكن استطلاعا للرأي نشر في نيسان/أبريل الماضي، أظهر أن 67% من الشعب لا يؤيدون أن يخلف تشارلز والدته.

بعيد تنصيب تشارلز ملكا على أنتيغوا وباربودا، أعلن غاستون براون رئيس وزراء هذه الدولة الواقعة في الانتيل عزمه على تنظيم استفتاء ”في السنوات الثلاث المقبلة“.

وقال لشبكة التلفزيون البريطانية ”آي تي في“: ”هذا ليس عملا عدائيا“ تجاه الملكية لكنه ”المحطة الأخيرة لإنجاز طريقنا نحو الاستقلال“.

خلال زيارة رسمية للأمير وليام وزوجته كايت إلى جامايكا في الربيع والتي واجه خلالها الزوجان انتقادات بشأن ماضي العبودية البريطاني، قال رئيس الوزراء أندرو هولنس إن انتقال بلاده الى نظام جمهوري أمر ”حتمي“.