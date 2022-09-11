مقتل 11 إيرانيًا إثر حادث سير مروع في العراق

أعلن السفير الإيراني لدى بغداد، محمد كاظم آل صادق، مساء اليوم الأحد، مقتل 11 زائرًا إيرانيًا، فيما أُصيب 30 آخرون بجراح جراء انفجار سيارة كانت تقلهم بالقرب من مدينة الحلة وسط العراق.

وقال آل صادق لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، ”إن القتلى الأحد عشر في انفجار سيارة الزوار في العراق هم إيرانيون، وإن الأشخاص الثلاثة الأحياء أعلنوا أن جميع ركاب الحافلة إيرانيون“، مضيفًا: ”يجري نقل الجثث للتعرف عليها“.

من ناحيته، قال طاهر دوري نائب المركز الطبي لجمعية الهلال الأحمر الإيراني إن ”الحادث نجم عن اصطدام 3 سيارات“، مبينًا: ”كانت حافلة صغيرة تسير على الطريق عندما اصطدمت بشاحنة صغيرة بالقرب من محطة بنزين بمدينة الشوملي بمحافظة بابل، ومركز مدينة الحلة، وبعد ذلك انفجرت الشاحنة بسبب عبوة غاز فيها واصطدمت بالشاحنة التي كانت أمامها“.

ولا يزال الآلاف من الإيرانيين يتوافدون على العراق عبر المنافذ الحدودية على الرغم من طلبات السلطات الأمنية من الإيرانيين بعدم التوجه إلى العراق بسبب ازدحام المنافذ.

وأعلنت السلطات الإيرانية، أمس السبت، عن وصول نحو مليونين ونصف المليون زائر إيراني، فيما أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن عودة قرابة نصف مليون زائر إلى الأراضي الإيرانية بعد زيارة المراقد الشيعية في كربلاء، والنجف، وسط العراق.