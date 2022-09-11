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بوتين يبحث مع ماكرون الوضع في محطة زابوريجيا الأوكرانية
تاريخ النشر: 11 سبتمبر 2022 14:59 GMT
تاريخ التحديث: 11 سبتمبر 2022 15:05 GMT

بوتين يبحث مع ماكرون الوضع في محطة زابوريجيا الأوكرانية

&nbsp; قال الكرملين، اليوم الأحد، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بحثا الوضع الأمني في محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا. وعبّر

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المصدر: رويترز

 

قال الكرملين، اليوم الأحد، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بحثا الوضع الأمني في محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا.

وعبّر الزعيمان في اتصال هاتفي عن استعدادهما ”لتحرك غير مسيّس“بشأن الوضع في المحطة بمشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك وفق البيان المنشور على موقع الكرملين على الإنترنت.

وحذّر بوتين نظيره الفرنسي ماكرون من ”عواقب كارثية“ للهجمات على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، الأكبر في أوروبا والتي تسيطر عليها القوات الروسية، وفق الكرملين.

وجاء في بيان للكرملين، أن ”الرئيس الروسي حذّر خلال محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي من أن الهجمات الأوكرانية المتكررة على مواقع في محطة زابوريجيا، بما في ذلك مستودعات للنفايات المشعة، قد تكون عواقبها كارثية“.

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