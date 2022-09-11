أول بيان لويليام بعد إعلانه أميرا لويلز

قال الأمير ويليام في بيان، إنه حظي بشرف أن يصبح أمير ويلز الجديد، وذلك عندما تحدث مع الوزير الأول لويلز مارك دراكفورد، اليوم الأحد، حسبما ذكر قصر كنسينغتون في بيان.

ونال ويليام اللقب، الذي حمله والده قبله لأكثر من 50 عاما، بعد وفاة جدته الملكة إليزابيث، الأسبوع الماضي.

وقال البيان: ”عبر الأمير والأميرة عن تقديرهما الكبير لويلز، إذ أسسا أول منزل عائلي لهما في أنجلزي بما في ذلك خلال الأشهر الأولى من حياة الأمير جورج“.

وأضاف البيان: ”سيقضي الأمير والأميرة الأشهر والسنوات المقبلة في تعزيز علاقتهما مع المجتمعات في جميع أنحاء ويلز. إنهما يريدان القيام بدورهما لدعم تطلعات شعب ويلز وتسليط الضوء على كل من التحديات والفرص أمامهما“.