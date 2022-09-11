بينها بلجيكا والدنمارك.. تعرف على الأنظمة الملكية في أوروبا

رغم أن الأنظمة الملكية تمثّل أقلية في الأنظمة السياسية الأوروبية، إلا أن الملوك لا يزالون يتولون العرش في أكثر من 12 دولة في أوروبا.

وبعد 70 عامًا من الحكم، شهدت المملكة المتحدة منذ أيام وفاة الملكة إليزابيث الثانية ليخلفها الأمير تشارلز، الذي يُدعى الآن تشارلز الثالث.

وإلى جانب معظم الأنظمة الجمهورية، لا يزال هناك 12 دولة يقودها ملوك في القارة الأوروبية.

الملكيات المتبقية في أوروبا

وضع الشعب الفرنسي حدا للملكية المطلقة خلال الثورة الفرنسية عام 1789، وأدين آخر ملوك النظام القديم في فرنسا لويس السادس عشر بالإعدام من قبل المؤتمر الوطني، وتم إعدامه بالمقصلة في 21 يناير/ كانون الثاني 1793 في ساحة الثورة (التي أعيد تسميتها منذ ذلك الحين باسم ساحة الكونكورد).

وإذا كانت الجمهوريات هي الآن أكثر الأنظمة السياسية شيوعًا داخل الاتحاد الأوروبي، فلا يزال هناك 6 دول من بين الدول السبع والعشرين ذات نظام ملكي.

وتعتبر بلجيكا والدنمارك وإسبانيا ولوكسمبورغ وهولندا والسويد ملكيات دستورية، وفي المجموع هناك 7 ممالك وإدارتان ودوقية واحدة دون أن ننسى الملكيتين غير الوراثيتين (على عكس العشرة الآخرين) وهما إمارة أندورا، حيث يحكمها أميران مشاركان لرئيس الدولة الفرنسي وأسقف أورجيل، والفاتيكان، حيث الملكية المطلقة بالحق الإلهي ويتولاها البابا.

ما دور الملوك في الملكيات الدستورية؟

وعلى عكس الملكية المطلقة، يتمتع الملوك في الملكيات الدستورية بسلطات محدودة بموجب الدستور، وبالتالي فإن السلطة السياسية تعود في الواقع إلى رئيس الوزراء الذي هو رئيس الحكومة المعين من قبل الملك.

وفي المملكة المتحدة يؤدي الملك دورًا رمزيًا احتفاليًا بشكل أساسي، كما أنه ملزم بالحياد السياسي، ومع ذلك، فإنه كقائد للدولة يحتفظ بالسلطات الدستورية، مثل تعيين الحكومة وفتح البرلمان وحلّه، ولديه الموافقة الملكية على مشاريع القوانين.

من هم ملوك وملكات ودوقات الدول الأوروبية؟

لا يزال ملوك وملكات وأمراء ودوقات يقودون دولا أوروبية وهم:

فيليب الأول: ملك بلجيكا منذ عام 2013.

مارجريت الثانية: ملكة الدنمارك منذ عام 1972.

فيليبي السادس: ملك إسبانيا منذ 2014.

ألويس: حاكم إمارة ليشتنشتاين (الألمانية) منذ عام 2004.

هنري: ملك لوكسمبورغ منذ عام 2000.

ألبرت الثاني: ملك إمارة موناكو منذ عام 2005.

هارالد الخامس: ملك النرويج منذ عام 1991.

فيليم ألكسندر: ملك هولندا منذ 2013.

تشارلز الثالث: ملك المملكة المتحدة بعد وفاة إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر/ أيلول 2022.

كارل السادس عشر غوستاف: ملك السويد منذ عام 1973.

جوان إنريك فيفيس: الأسقف المشارك أمير أندورا منذ عام 2003 إلى جانب إيمانويل ماكرون، منذ عام 2017.

البابا فرنسيس: منذ 2013.