استطلاع إسرائيلي: الانقسام السياسي مستمر ولا حكومة لنتنياهو

أظهر استطلاع رأي حديث استمرار الجمود السياسي داخل إسرائيل، وهو الأمر الذي انعكس على النتائج التي أكدت عدم قدرة أي كتلة على تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

وذكرت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية، أن الجمود السياسي في إسرائيل مستمر ، حيث أظهر استطلاع انتخابي أنه إذا أجريت الانتخابات في الوقت الحالي، فلن تتمكن أي كتلة من تشكيل حكومة .

وبحسب الصحيفة، بقيت كتلة رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، تحافظ على 59 مقعداً في استطلاعات الرأي الجديدة، أي أنها ما تزال بحاجة لمقعدين لتصل عتبة 61 مقعداً، المطلوبة لتشكيل ائتلاف إسرائيلي جديد.

ووفق الصحيفة، حصلت الكتلة اليمينية على نفس النسبة في استطلاع أجرته صحيفة ”معاريف“ العبرية يوم الجمعة الماضية.

ووجد الاستطلاع أنه إذا أجريت الانتخابات اليوم، فسيظل حزب ”الليكود“ أقوى الأحزاب في الكنيست الإسرائيلي بـ(32) مقعداً.

بينما حصل حزب ”هناك مستقبل“ برئاسة رئيس الوزراء الحالي يائير لابيد، والذي كما تقول الصحيفة يجلس بشكل مريح في المرتبة الثانية مع (23) مقعداً في الكنيست الإسرائيلي.

وأكد الاستطلاع أن كتلة ”معسكر الدولة“ برئاسة وزير الدفاع بيني غانتس، ما زالت تتضاءل في التأييد حيث حصلت على (12) مقعداً فقط.

وأوضحت الصحيفة، أن عضوا الكنيست بتسلئيل سموتريتش، وحزب الصهاينة المتدينين بزعامة إيتمار بن غفير، حصلا على (11) مقعداً في الاستطلاع.

وبينت الصحيفة، أن حزب ”شاس“ حصل على مقعد جديد على حساب ”الليكود“، حيث ارتفع رصيده في الاستطلاع إلى (9) مقاعد بينما بقيت كتلة حزب ”يهدوت هتوراة“ اليمينية ثابتة عند (7) مقاعد.

كما حصل كل من وزير المالية أفيغدور ليبرمان عن كتلة ”يسرائيل بيتينا“، وعضو الكنيست منصور عباس والقائمة المشتركة، على (5) مقاعد لكل منهما.

بينما أخفقت كتلة الروح الصهيونية مرة أخرى في تجاوز العتبة الانتخابية، وحصلت فقط على (1.1٪) من الأصوات في الاستطلاع، مما أثار التكهنات بأن وزيرة الداخلية أييليت شاكيد ووزير الاتصالات يوعاز هندل يمكن أن ينفصلا بعد أشهر فقط من اندماج الفصائل.