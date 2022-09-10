زيلينسكي: حررنا ألفي كيلومتر.. والجيش الروسي يتخذ القرار الصائب بالفرار

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، أن الجيش الأوكراني استعاد ”ألفي كيلومتر من الأراضي“ في أيلول/سبتمبر، مؤكدًا أن الجيش الروسي يتخذ ”الخيار الصائب“ بالفرار على وقع الهجوم الأوكراني المضاد في شمال شرق البلاد وجنوبها.

وقال زيلينسكي في مقطع مصور على تلغرام: ”حتى الآن، منذ مطلع أيلول/سبتمبر، تم تحرير نحو ألفي كيلومتر“.

وكان قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني أكد الخميس أن قواته استعادت ألف كيلومتر مربع من الأراضي كانت محتلة.

وأضاف زيلينسكي: ”في الأيام الأخيرة، أظهر لنا الجيش الروسي أفضل ما لديه: ظهره. في أي حال، الفرار هو الخيار الصائب بالنسبة اليهم“.

وتابع: ”لا مكان للمحتلين في أوكرانيا، ولن يكون لهم مكان أبدا“.

وبداية أيلول/سبتمبر، أعلن الجيش أولا شن هجوم مضاد في الجنوب قبل أن يحقق هذا الأسبوع اختراقا مفاجئا وسريعا للخطوط الروسية في الشمال الشرقي، وتحديدا في منطقة خاركيف.

وقال زيلينكسي الجمعة إنه تم تحرير 30 بلدة، لكن بلدات أخرى أضيفت إلى القائمة السبت مع دخول الجيش الأوكراني مدينة كوبيانسك الإستراتيجية التي احتلها الجيش الروسي منذ أشهر عدة.

وسيطرة القوات الأوكرانية على هذه المدينة قد تطرح مشكلة جدية بالنسبة الى موسكو، لأن المدينة تقع على طرق إمدادات في اتجاه مواقع روسية أخرى على خط الجبهة.

ويبدو أن استعادة مدينة إستراتيجية أخرى هي ايزيوم باتت أمرا وشيكا مع إعلان الجيش الروسي أنه يسحب قواته منها للدفاع عن منطقة دونيتسك الانفصالية.

وكانت موسكو احتلت هذه المدينة بعد أسابيع من المعارك في الربيع الفائت.