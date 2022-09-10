بريطانيا تعلن عن موعد جنازة الملكة إليزابيث الثانية

أعلن قصر باكينغهام السبت أن مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية ستقام في 19 أيلول/سبتمبر في كنيسة ويستمنستر في لندن عند الساعة 11,00 (10,00 ت غ).

ويخطط مسؤولو الأمن البريطانيون لما يوصف بأنه ”أكبر عملية لضبط الأمن والحماية“ في تاريخ المملكة المتحدة التي تستعد لتنظيم أول جنازة دولة منذ نحو ستة عقود في 19 أيلول/سبتمبر.

وتستعين الشرطة بخطط وضعت قبل وقت طويل للمحافظة على سلامة المشاركين في جنازة الملكة إليزابيث الثانية التاريخية التي ستحضرها شخصيات سياسية وملكية رفيعة من مختلف أنحاء العالم، فضلا عن ملايين الأشخاص الذين يتوقع أن يتوجهوا إلى لندن تزامنا مع المناسبة.

وأكد القصر أن جثمان الملكة التي توفيت الخميس عن 96 عاما سينقل بعد ذلك إلى كنيسة القديس جورج في قلعة ويندسور غرب لندن.

ويرقد الجثمان حاليا في تابوت مغطى بالراية الملكية لإسكتلندا التي وضع عليها إكليل من الزهور في قاعة في قصر بالمورال شمال شرق إسكتلندا.

وسينقل نعش الملكة برا لمسافة 290 كم من المقر النائي إلى قصر هوليرود هاوس في إدنبره الأحد.

وفي عاصمة إسكتلندا، سينقل النعش من قصر هوليرود هاوس إلى كاتدرائية سانت جيلز حيث يبقى حتى الثلاثاء.

وسينقل جوا لاحقا إلى قصر باكينغهام في لندن قبل أن تسجى الملكة في قاعة ويستمنستر اعتبارا من الأربعاء.