مقتل 3 من عناصر طالبان بتحطم مروحية في كابول (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع التابعة لحكومة حركة طالبان الأفغانية اليوم السبت مقتل ثلاثة من عناصر الحركة جراء تحطم مروحية من طراز ”بلاك هوك“ خلال تدريب في العاصمة كابول.

وقالت الوزارة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“، إن ”مروحية من طراز بلاك هوك التابعة لقوات الإمارة الإسلامية تحطمت في ساحة جامعة العسكرية مارشال، ما أسفر عن مقتل اثنين من الطيارين وأحد المساعدين“.

وأضافت الوزارة إن ”خمسة آخرين أصيبوا بجروح جراء تحطم المروحية العسكرية“، مشيرة إلى أن الحادث ”بسبب خلل فني أثناء تدريبات جوية“.

في سياق آخر، تحدثت وسائل إعلام أفغانية عن وقوع انفجارين غرب العاصمة كابول بالقرب من سوق شعبي، من دون الحديث عن عدد الضحايا.