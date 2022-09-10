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مجلس اعتلاء العرش يعلن رسميًا تشارلز ملكًا لبريطانيا
تاريخ النشر: 10 سبتمبر 2022 9:35 GMT
تاريخ التحديث: 10 سبتمبر 2022 10:10 GMT

مجلس اعتلاء العرش يعلن رسميًا تشارلز ملكًا لبريطانيا

أعلن مجلس اعتلاء العرش رسميًا، اليوم السبت، تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا بعد يومين على وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية عن 96 عامًا. وأعلن المجلس في جلسة

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المصدر: ا ف ب

أعلن مجلس اعتلاء العرش رسميًا، اليوم السبت، تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا بعد يومين على وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية عن 96 عامًا.

وأعلن المجلس في جلسة تاريخية متلفزة عقدت في قصر سانت جيمس في لندن أن ”الأمير تشارلز فيليب آرثر جورج هو الآن، بوفاة جلالتها…  ملكنا تشارلز الثالث… فليحفظ الرب الملك“.

وأكد تشارلز الثالث خلال إعلانه رسميا ملكا لبريطانيا في مراسم تاريخية أنه ”يدرك جيدا الواجبات والمسؤوليات الكبيرة“ المناطة بالملك.

وقال العاهل، البالغ 73 عاما، أمام مجلس اعتلاء العرش الذي يضم مستشارين سياسيين ودينيين كبارا إنه سيبذل كل جهده ليكون على ”المثال الملهم“ لوالدته الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت الخميس عن 96 عاما.

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