مجلس اعتلاء العرش يعلن رسميًا تشارلز ملكًا لبريطانيا

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلن مجلس اعتلاء العرش رسميًا، اليوم السبت، تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا بعد يومين على وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية عن 96 عامًا.

وأعلن المجلس في جلسة تاريخية متلفزة عقدت في قصر سانت جيمس في لندن أن ”الأمير تشارلز فيليب آرثر جورج هو الآن، بوفاة جلالتها… ملكنا تشارلز الثالث… فليحفظ الرب الملك“.

View this post on Instagram A post shared by Erem News – إرم نيوز (@eremnewsofficial)

وأكد تشارلز الثالث خلال إعلانه رسميا ملكا لبريطانيا في مراسم تاريخية أنه ”يدرك جيدا الواجبات والمسؤوليات الكبيرة“ المناطة بالملك.

وقال العاهل، البالغ 73 عاما، أمام مجلس اعتلاء العرش الذي يضم مستشارين سياسيين ودينيين كبارا إنه سيبذل كل جهده ليكون على ”المثال الملهم“ لوالدته الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت الخميس عن 96 عاما.