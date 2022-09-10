وكالة: ترتيبات لقمة بين بايدن وكيشيدا في 20 سبتمبر

ذكرت وكالة ”كيودو“ للأنباء في اليابان، اليوم السبت، أن ترتيبات تُجرى لعقد قمة بين رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، والرئيس الأمريكي جو بايدن في نيويورك، في 20 أيلول/سبتمبر الجاري تقريبًا، لمناقشة قضايا الأمن في شرق آسيا.

وقالت الوكالة نقلًا عن مصادر في الحكومتين اليابانية والأمريكية، إنه ”من المرجح أن تعقد القمة على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة“.

وسيكون الضغط الصيني على تايوان، وتهديدات كوريا الشمالية النووية، والغزو الروسي لأوكرانيا، ضمن القضايا التي ستطرح للنقاش، وفق ”كيودو“.

كما أنه من المرجح أن يحضر كيشيدا جنازة الملكة إليزابيث الثانية في بريطانيا جنبًا إلى جنب مع الإمبراطور ناروهيتو قبل زيارة الولايات المتحدة، وفقًا لما ذكرته قناة ”أساهي“ التلفزيونية، اليوم السبت.

وقال الرئيس بايدن إنه سيحضر أيضًا جنازة الملكة.