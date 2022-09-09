زيلينسكي: الجيش الأوكراني استعاد 30 بلدة من الروس

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، أن قوات كييف استعادت 30 بلدة من القوات الروسية في شمال شرق البلاد، حيث أرسلت موسكو تعزيزات لمواجهة هذا الهجوم.

وقال زيلينسكي في مقطع مصور بث على الشبكات الاجتماعية: ”في الوقت الراهن، حررت القوات المسلحة الأوكرانية وسيطرت على أكثر من 30 بلدة في منطقة خاركيف“ الحدودية مع روسيا.

وأعلن الجيش الروسي، الجمعة، إرسال تعزيزات باتجاه خاركيف في أوكرانيا ردًا على خرق حققته القوات الأوكرانية في هذه المنطقة الواقعة عند الحدود مع روسيا.

من جهتها، أعلنت كييف، الخميس، أنها استعادت حوالي 1000 كيلومتر مربع في هذه المنطقة الواقعة في شمال شرق أوكرانيا في الأيام الأخيرة ولا سيما مدينة بالاكليا بالإضافة إلى نحو 20 بلدة. وقال رئيس أركان الجيش الأوكراني فاليري زالوجني عبر تلغرام ”إنها مهمة صعبة لكننا نحرز تقدمًا“.