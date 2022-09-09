إجراءات بسيطة

مروة القيسي

رشيد بويديوة

هزة أرضية

انتحار قاتل أماني

قاتل أماني الجزار

موسوعة غينيس

الكحول بالمونديال
أظهر المزيد

أخبار

مقتل 15 وحرق مئات المنازل في هجوم شرق الكونغو
تاريخ النشر: 09 سبتمبر 2022 18:59 GMT
تاريخ التحديث: 09 سبتمبر 2022 19:00 GMT

مقتل 15 وحرق مئات المنازل في هجوم شرق الكونغو

قال مسؤولان محليان وأحد السكان، اليوم الجمعة، إن أشخاصا يحملون أسلحة نارية وسكاكين قتلوا 15 شخصا على الأقل وأحرقوا مئات المنازل، في هجوم وقع ليلا على سوق بالقرب

+A -A
المصدر: رويترز

قال مسؤولان محليان وأحد السكان، اليوم الجمعة، إن أشخاصا يحملون أسلحة نارية وسكاكين قتلوا 15 شخصا على الأقل وأحرقوا مئات المنازل، في هجوم وقع ليلا على سوق بالقرب من بلدة شرق الكونجو.

والهجوم الذي وقع قرب بلدة ”دجوجو“ هو الأحدث في سلسلة هجمات عنيفة في إقليم إيتوري الواقع في شرق الكونجو، حيث تتقاتل جماعات تتنافس على الأرض والموارد.

وقالت الساكنة لوكانا ماكي: ”كنت أقضي الليل في متجري وفجأة سمعت دوي طلقات الرصاص وأنات الناس.. رأينا إلى الآن 15 قتيلا وأكثر من 300 منزل محترق وأشخاصا مصابين وحتى مخطوفين“.

وأكد عدد القتلى المسؤول المحلي ريتشارد فينا وأيضا عضو في منظمة أهلية محلية.

وقال فينا إنه من المرجح أن يكون المهاجمون من ميليشيا كوديكو التي يتكون أعضاؤها أساسا من عرقية ليندو التي تعمل بالزراعة، والتي تشن هجمات منتظمة على قبيلة هيما التي يعمل أفرادها بالرعي في إقليم إيروري شرق البلاد.

ووقع الهجوم في مكان غير بعيد عن موقع مذبحة أخرى نفذتها ميليشيا كوديكو في فبراير شباط ولقي فيها 60 شخصا على الأقل حتفهم في مخيم للمشردين.

وشهد جزء كبير من شرق الكونجو زيادة في أعمال العنف هذا العام، مما أثار خيبة أمل السكان الذين يقولون إن الجيش وبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام غير قادرين على تأمين الناس.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play