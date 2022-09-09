الملك تشارلز الثالث: سأحمل عهد الملكة إليزابيث معي

قال الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا الجديد، اليوم الجمعة، في كلمة مباشرة، إن الدور الذي قامت به الملكة إليزابيث عظيم جداً، معرباً عن فخره الكبير بما حققته من ازدهار في بريطانيا.

وأضاف خلال الكلمة المصورة: ”سأقوم بكل ما في وسعي للدفاع عن دستور بلادنا.. إن حياتي ستتغير الآن وعليّ أن أقوم بأدوار مهمة جداً“.

وبين أن هذا الوقت مهم جداً بالنسبة للعائلة الملكية، مؤكداً أنه سيحكم جميع البريطانيين بكل حب وتقدير.

وكان قد وصل ملك بريطانيا الجديد تشارلز الثالث، الجمعة، إلى قصر باكنغهام وسط لندن، وسط ترقب لخطابه، في أول يوم يتولى فيه عمليا عرش بريطانيا، بعد رحيل والدته الملكة إليزابيث الثانية، أمس الخميس.

وصافح الملك تشارلز الثالث قبيل دخوله إلى قصر باكنغهام، وسط لندن، عدداً من البريطانيين الذين اصطفوا على مدخل القصر، وتبادل معهم الأحاديث القصيرة التي أعرب فيه البريطانيون عن تعازيهم في وفاة الملكة.

وكانت برفقة الملك الجديد زوجته كاميلا، التي تحمل لقب عقلية الملك وليست الملكة تطبيقاً لأعراف صارمة في العائلة المالكة ببريطانيا.