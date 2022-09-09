من برلين.. نورلاند يدعو الأطراف الليبية للعمل على خريطة طريق للانتخابات

دعا المبعوث الأمريكي إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، اليوم الجمعة، جميع الأطراف الليبية للمشاركة في الحوار والعمل على وضع خريطة طريق ذات مصداقية لإجراء انتخابات مبكرة.

وقال في المؤتمر المنعقد حاليًا في برلين حول ليبيا: ”لقد أكدت من جديد على هذا الهدف في مكالمتي، يوم 6 أيلول/ سبتمبر، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح والتي اتفقنا فيها على أنه من الضروري إجراء الانتخابات دون تأخير“.

وحول المؤتمر الذي تشارك فيه: مصر، وتركيا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، برعاية الأمم المتحدة، قال المبعوث الأمريكي: ”أجرينا محادثات مع الشركاء الدوليين لدعم الجهود المشتركة وتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا“، وفق حساب السفارة الأمريكية على موقع تويتر.

وقالت السفارة إن المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند سافر برفقة نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شمال أفريقيا جوشوا هاريس إلى برلين، في الفترة من 8 إلى 9 أيلول/ سبتمبر، لإجراء محادثات مع الشركاء الدوليين بشأن الجهود المشتركة لدعم السلام والاستقرار في ليبيا.

وانطلق، اليوم، في العاصمة الألمانية برلين المؤتمر الدولي حول ليبيا، الذي يستهدف وفق بيان الخارجية الألمانية على ”الالتزام الألماني بدعم جهود تحقيق السلام المستدام في ليبيا“، دون أن تكشف محاور المناقشات.

وأكد سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن الوحدة الدولية ضرورية لمساعدة ليبيا في إيجاد حل مستدام للازمة.

وقال أونماخت عبر حسابه على ”تويتر“: ”فخور بالمشاركة مع المبعوث الألماني الخاص لليبيا كريستان بوك، في اجتماع الأمم المتحدة مع مبعوثي مصر، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وتركيا، في برلين“، مضيفًا: ”الوحدة الدولية ضرورية إذا أردنا مساعدة ليبيا في إيجاد حل مستدام“.

وقالت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية إنّ اجتماع برلين، اليوم، هو استمرار لالتزام الدول المعنية بدعم جهود الليبيين في إرساء حل سياسي في ليبيا.

وأوضحت المنقوش في تغريدة عبر ”تويتر“ أنها ناقشت قبل أيام في مكتبها بطرابلس مع السفير الإيطالي الاستعدادات لاجتماع برلين، مؤكدة رغبة بلاده في الحفاظ على الأمن والسلم في ليبيا.

وتابعت أنها اتفقت مع المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الألمانية لدى ليبيا كريستيان بوك على ضرورة تسريع العملية السياسية، والحفاظ على مخرجات مؤتمري برلين 1-2، وصولًا إلى انتخابات وطنية وفق إطار دستوري متفق.