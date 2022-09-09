إجراءات بسيطة

مروة القيسي

رشيد بويديوة

هزة أرضية

انتحار قاتل أماني

قاتل أماني الجزار

موسوعة غينيس

الكحول بالمونديال
أظهر المزيد

أخبار

مسؤول تركي: نجري مناقشات لعقد اجتماع بين أردوغان وبايدن
تاريخ النشر: 09 سبتمبر 2022 15:31 GMT
تاريخ التحديث: 09 سبتمبر 2022 16:30 GMT

مسؤول تركي: نجري مناقشات لعقد اجتماع بين أردوغان وبايدن

قال مسؤول تركي كبير، اليوم الجمعة، إن هناك مناقشات جارية بشأن عقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت لاحق من الشهر

+A -A
المصدر: رويترز

قال مسؤول تركي كبير، اليوم الجمعة، إن هناك مناقشات جارية بشأن عقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت لاحق من الشهر الجاري، وإن جدول الأعمال سيشمل العلاقات التركية الروسية والأسلحة الأمريكية والصراع في كل من أوكرانيا وسوريا.

وسعت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، إلى إقامة توازن بين موسكو وكييف وذلك بانتقاد الغزو الروسي وإرسال أسلحة إلى أوكرانيا، بينما عارضت العقوبات الغربية ضد موسكو وواصلت التجارة والسياحة والاستثمار مع روسيا.

وقال المسؤول إنه من المتوقع أن يزور أردوغان واشنطن في وقت لاحق من سبتمبر أيلول.

وكان الاجتماع السابق بين بايدن وأردوغان قد عقد في أواخر شهر يونيو/حزيران الماضي، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play