محاكمة مواطنين صينيين بتهمة غريبة

من المنتظر أن يمثل مواطنان من الصين أمام القضاء الأمريكي بتهمة غريبة تتمثل في محاولة تأسيس ”دويلة“ داخل جمهورية جزر مارشال في المحيط الهادئ.

وتم تداول هذه القصة الطريفة في وسائل الإعلام الغربية ولا سيما البريطانية، وتعود القصة إلى سنة 2020 حيث تمّ توقيف وسجن اثنين من الصينيين في تايلاند وتسليمهما إلى الولايات المتحدة.

ومن المنتظر أن تتم محاكمة الشخصين بتهمة التآمر للسماح بإنشاء دولة صغيرة جديدة داخل جمهورية جزر مارشال في المحيط الهادئ.

ولا تخلو القصة من صراع خفي بين الولايات المتحدة والصين، وبحسب القضاء الأمريكي فقد حاولت هيلدا هاين، الرئيسة السابقة لجمهورية جزر مارشال رشوة عدد من المشرّعين المحليين للتصويت على إنشاء منطقة شبه مستقلة في ”رونجيلاب أتول“.

وأجرت الولايات المتحدة الأمريكية تجارب نووية في الخمسينات من القرن الماضي، ويواجه تهمة تنفيذ هذا المخطط كاري يان وجينا زو.

ونالت جمهورية جزر مارشال – التي اعترفت بتايوان – استقلالها منذ عام 1990 بعد أن كانت تديرها الولايات المتحدة في السابق، وشهدت خروج بعض من أراضيها عن سيطرتها الكاملة وربما تصبح واحدة من بيادق بكين في منطقة من العالم تسعى فيها الصين إلى السيطرة على الصدارة.

ووفق تقرير نشره موقع ”كوري سلايت“ الفرنسي فإنّ كاري يان وجينا زو كانا قد وزعا رشاوى على خمس شخصيات من الدولة الصغيرة وحاولا إرشاء شخص سادس، من أجل التصويت لإنشاء هذه المنطقة الاقتصادية الخالصة في جزيرة رونجيلاب أتول، التي كانت ستصبح ملاذًا ضريبيًا محتملاً ومصنعًا صغيرًا جديدًا لغسل الأموال الدولية القذرة.

ووفقًا للقضاء الأمريكي، فإن هذه الرشاوى ”كانت ستنتهك بشكل صارخ سيادة جمهورية جزر مارشال، وكذلك بسيادة هيئتها التشريعية“.

وأوضح أنه ”من خلال العمل في صلب منظمة غير حكومية مقرها في نيويورك كان المواطنان الصينيّان يسعيان إلى ”تغيير قوانين الجزيرة بشكل كبير“، من خلال إسقاط الضرائب أو تسهيل الهجرة من أجل جذب الاستثمار الأجنبي“.

وكانت معارضة هيلدا هاين الشديدة للمشروع سببا في فشله لأول مرة في نهاية عام 2010، واتهمت رئيسة جزر مارشال آنذاك كاري يان وجينا زو بالعمل خلف الكواليس لصالح الحزب الشيوعي الصيني من خلال السعي لإنشاء ”دولة داخل دولة“ كان من الممكن أن تكون حليفتها في المنطقة، كما فعلت على سبيل المثال مع جزر سليمان، مما أثار استياء الولايات المتحدة، وفق ما يشرح تقرير موقع ”كوري سلايت“.

لكن في عام 2019 خسرت هيلدا هاين الانتخابات العامة، وانخرطت في تحريض البرلمان على التصويت على مشروع إقامة منطقة إدارية خاصة في جزيرة رونجيلاب أتول، في حالة تعادل وضع ”ماكاو“ أو ”هونغ كونغ“.

وكان اعتقال المتهميْن في تايلاند في نهاية المطاف، إلى جانب القضايا الدستورية التي أثارها معارضو المشروع، هي التي منعت المشروع من المضي قدمًا.