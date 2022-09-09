أردوغان يشير إلى إمكانية شراء مقاتلات روسية عوض "إف-16" الأمريكية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إلى أن بلاده قد تلجأ إلى دول مثل روسيا في حال عدم إيفاء الولايات المتحدة بتعهّدها بتسليم أنقرة مقاتلات من طراز ”إف-16“.

وعُلّقت مشاركة تركيا في برنامج مقاتلات F35 الأمريكية المتطورة، بعدما اشترت منظومة روسية للدفاع الصاروخي عام 2019.

لكن في ظل تحسن العلاقات الأمريكية-التركية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في شهر حزيران/يونيو الماضي، لأردوغان إنه سيؤيد بيع مقاتلات ”إف-16“ الأقل تطورا.

ولم يحظ الأمر بدعم الكونغرس، الذي تتطلب المبيعات العسكرية تأييده، نظرا لمخاوف أبرز المشرعين الأمريكيين من خطاب تركيا المتشدد حيال خصمها التقليدي، اليونان.

وقال أردوغان للصحفيين بعد صلاة الجمعة: ”الولايات المتحدة ليست الوحيدة التي تبيع طائرات حربية في العالم، تبيعها المملكة المتحدة وفرنسا وروسيا أيضا.. يمكن شراؤها من أماكن أخرى ويبعث إلينا آخرون إشارات“.

وأدلى أردوغان بسلسلة تصريحات إيجابية تجاه روسيا قبيل اجتماع مقرر مع الرئيس فلاديمير بوتين خلال قمة إقليمية تستضيفها أوزبكستان الأسبوع المقبل.

واتّهم الغرب بـ“استفزاز“ روسيا عبر تزويد أوكرانيا بالأسلحة وألقى باللوم في أزمة الطاقة التي تواجهها أوروبا على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو.

وكشف أردوغان أنه طلب من بوتين خفض سعر الغاز الطبيعي الذي تستورده تركيا من روسيا.

وتوترت علاقات أنقرة الإستراتيجية مع واشنطن على مدى سنوات بفعل ملفات عدة، من تدهور سجل حقوق الإنسان في تركيا الى التعاون الأمريكي مع فصيل كردي في سوريا يعتبره إردوغان ”إرهابيا“.

وأفاد أردوغان بأنه سيطرح مسألة الدعم العسكري الأمريكي للأكراد إذا أتيح له عقد لقاء مع بايدن على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبارا من 13 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري.