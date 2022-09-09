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بلينكن: إرسال تعزيزات إلى خاركيف يؤكد تكبد روسيا خسائر هائلة
تاريخ النشر: 09 سبتمبر 2022 14:05 GMT
تاريخ التحديث: 09 سبتمبر 2022 15:00 GMT

بلينكن: إرسال تعزيزات إلى خاركيف يؤكد تكبد روسيا خسائر هائلة

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إرسال تعزيزات إلى منطقة خاركيف الأوكرانية يؤكد الخسائر الهائلة التي

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المصدر: فريق التحرير

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إرسال تعزيزات إلى منطقة خاركيف الأوكرانية يؤكد الخسائر الهائلة التي تتكبدها القوات الروسية في الحرب.

وقال: ”هناك عدد هائل من القوات الروسية المتواجدة في أوكرانيا وللأسف، أظهر الرئيس الروسي بوتين بأنه سيلقي بعدد كبير من الأشخاص في ذلك (أي في الحرب) وبكلفة هائلة لروسيا، وهو أمر مأساوي ومروع“.

وكان بلينكن يتحدث إلى الصحفيين في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل بعدما أجرى محادثات مع الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، بعد يوم من زيارة وزير الخارجية الأمريكي لكييف.

وذكرت وكالات إخبارية روسية في وقت سابق بأنه سيتم إعادة نشر قوات موسكو في منطقة خاركيف ردا على هجوم مضاد أوكراني واسع النطاق.

ونشرت وكالتا ”تاس“ و“ريا نوفوستي“ تسجيلا مصوّرا نقلا عن وزارة الدفاع الروسية يظهر تحرّك معدات عسكرية على طريق معبّد يرفع بعضها الأعلام الروسية ويحمل الحرف ”Z“ الذي بات رمزا للحملة العسكرية الروسية.

وقال مسؤول محلي عينته موسكو يدعى فيتالي غانشيف في تصريحات متلفزة إن ”معارك شرسة“ تجري قرب بالاكليا، وهي بلدة في منطقة خاركيف أعلنت أوكرانيا استعادتها الخميس.

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