الكرملين: بوتين لن يحضر جنازة الملكة إليزابيث

أعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر جنازة إليزابيث الثانية.

وقال بيسكوف إنه على الرغم من أن ”الروس احترموها لحكمتها“، إلا أن حضور بوتين جنازة الملكة ”غير مطروح“.

وكان بوتين، حيّا أمس الخميس، ذكرى ملكة بريطانيا التي رحلت عن 96 عاماً، مقدّما تعازيه إلى نجلها الملك تشارلز الثالث.

وقال في بيان أصدره الكرملين: ”طوال عقود عدة، تمتعت إليزابيث الثانية بحب رعاياها واحترامهم، وكذلك بسلطة على الساحة العالمية“.

وأضاف أن ”الأحداث الأكثر أهمية في التاريخ المعاصر للمملكة المتحدة مرتبطة ارتباطا وثيقا باسم جلالتها“.

وتابع بوتين مقدما تعازيه إلى تشارلز الثالث: ”أتمنى لكم الشجاعة والثبات في مواجهة هذه الخسارة الصعبة والتي لا تعوض. أرجو منكم أن تنقلوا كلماتي (التي تعبر عن) تعاطف ودعم صادقين لأفراد العائلة الملكية وللشعب البريطاني بأسره“.