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الوسيط الأمريكي: "تقدم جيد جدا" في محادثات النزاع البحري بين لبنان وإسرائيل
تاريخ النشر: 09 سبتمبر 2022 10:58 GMT
تاريخ التحديث: 09 سبتمبر 2022 11:15 GMT

الوسيط الأمريكي: "تقدم جيد جدا" في محادثات النزاع البحري بين لبنان وإسرائيل

قال الوسيط الامريكي في محادثات حل النزاع الحدودي البحري بين اسرائيل ولبنان اليوم الجمعة، إن المفاوضات حققت "تقدما جيدا جدا". وصل آموس هوكستين إلى لبنان صباح

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المصدر: رويترز

قال الوسيط الامريكي في محادثات حل النزاع الحدودي البحري بين اسرائيل ولبنان اليوم الجمعة، إن المفاوضات حققت ”تقدما جيدا جدا“.

وصل آموس هوكستين إلى لبنان صباح اليوم الجمعة، لإجراء جولة خاطفة من المحادثات مع كبار المسؤولين.

وتحدث عقب لقائه بالرئيس ميشال عون ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ورئيس الأمن العام عباس إبراهيم.

ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا، وتتوسط الولايات المتحدة في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية النزاع وترسيم الحدود.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020، انطلقت مفاوضات غير مباشرة بين بيروت وتل أبيب، برعاية الأمم المتحدة، بهدف ترسيم الحدود وعُقدت خمس جولات من التفاوض كان آخرها في مايو/أيار 2021، ثم توقفت المباحثات نتيجة خلافات بين الجانبين.

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